Unfall auf Baustelle in Winterhude: Arbeiter stürzt fünf Meter in die Tiefe

Sturz in die Tiefe: Am Montagmorgen gegen acht Uhr stürzte in Winterhude ein Arbeiter durch das Dach eines Gebäudes, das derzeit saniert wird. Der Mann verletzte sich am Rücken und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da es in dem Gebäude derzeit kein Treppenhaus gibt, gestaltete sich die Rettung schwierig.

In der Bellevue in Winterhude ist am Montagmorgen ein Arbeiter auf einer Baustelle durch ein Dach gestürzt. Laut eines Reporters vor Ort war der Mann durch eine Platte getreten und mit dem Rücken auf eine Baustellenbarke gefallen.

Wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte, fiel der Mann aus knapp fünf Metern Höhe und verletzte sich an der Wirbelsäule. Rettungskräfte mussten den Schwerverletzten von dem Gebäude abseilen, da es dort noch kein Treppenhaus gibt. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei legte die Baustelle vorerst still.