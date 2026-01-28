Trümmerfeld: Audi zerstört – was mit der Fahrerin passiert, ist unglaublich

Heftiger Unfall in Winterhude: Am Dienstagabend ist eine Fahrerin mit ihrem Audi gegen eine Ampel und einen Uhrenmast gerast. Das Auto wurde komplett zerstört. Retter fürchteten zuerst, die Fahrerin sei schwer verletzt und nicht ansprechbar. Doch dann nahm die Geschichte eine erstaunliche Wendung.

Der Unfall passierte gegen 22.50 Uhr auf der Kreuzung Bramkamp, Jahnring und Ohlsdorfer Straße, so die Polizei zur MOPO. Zuvor soll die Fahrerin in dem schwarzen Audi viel zu schnell unterwegs gewesen sein – und den Angaben nach an einem Streifenwagen vorbeigerast sein.

Kurz darauf verlor sie auf der Kreuzung die Kontrolle: Sie touchierte eine Ampel, riss ein Zebrastreifen-Schild um und krachte schließlich gegen den massiven Mast einer Uhr.

Unfall in Hamburg: Fahrerin kam ins Krankenhaus

Der schwer beschädigte Zustand des Autos zeigt die Schwere des Aufpralls, Wrackteile lagen auf der Straße verstreut. Der Audi war so stark verformt, dass die Einsatzkräfte fürchteten, die Frau sei eingeklemmt und schwer verletzt. Doch Reportern vor Ort zufolge soll sie sich stattdessen gegen ihre Rettung gewehrt und nicht mit den Einsatzkräften kooperiert haben. Nachdem sie dennoch aus dem Wrack befreit wurde, kam sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Doch im Krankenhaus kam dann heraus: Die Frau ist komplett unverletzt, was angesichts des völlig zerstörten Autos fast an ein Wunder grenzt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Jetzt töte ich dich endgültig“: Richter entsetzt über Gewalttat

Der Verkehr wurde für die Aufräumarbeiten umgeleitet. Weil Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, war auch die Stadtreinigung im Einsatz. (nf)