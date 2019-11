Attentat auf „Hells Angels“-Boss: Polizei verhaftet 73-Jährigen auf offener Straße!

Neue Wendung im Fall des Attentats auf „Hells Angels“-Boss Dariusch „Dari“ F.: Die Hamburger Polizei hat am Mittwoch einen 73-Jährigen auf offener Straße festgenommen. Der Vorwurf: Mittäterschaft! Lesen Sie hier die Hintergründe.

Im August 2018 wurde Dariusch F. in seinem weißen Bentley am Millerntorplatz mit mehreren Schüssen niedergestreckt. Danach wurde Ex-Mongol Arash R. zu lebenslanger Haft verurteilt – er soll das Attentat aus dem Knast heraus geplant haben, seine Freundin Lisa S. bekam als Mittäterin zwölf Jahre, auch der mutmaßliche Schütze befindet sich momentan in U-Haft. Der Fall scheint so gut wie geklärt. Doch nun gibt es erneut Bewegung in den Ermittlungen: Arash R.s Vater Toryali (73) ist am Mittwoch in Jenfeld von der Polizei verhaftet worden.

Im Video: Schüsse auf „Hells Angels“-Boss Dariusch F.

Im Video: Mordauftrag kam aus dem Knast

Hamburg: Polizei nimmt Vater (73) von Rocker fest

Um 12.25 Uhr klickten die Handschellen. Ermittler der Fachdienststelle für Milieu- und Rockerkriminalität holten den 73-jährigen Taxifahrer aus seinem Fahrzeug am Einkaufszentrum an der Rodigallee (Hamburg-Jenfeld). Der Taxistand befindet sich nur wenige Meter vom Zuhause des Mannes, in dem Lisa S. im September 2018 von Spezialkräften der Polizei festgenommen wurde.

Polizei Hamburg: 73-Jähriger soll Tatwaffe besorgt haben

„Der Mann ist verdächtig, Mittäter bei dem versuchten Tötungsdelikt im August 2018 gewesen zu sein“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Vater soll Tatwaffe besorgt und Attentat mitentwickelt haben

Die MOPO weiß: Die Ermittler werfen dem 73-Jährigen vor, zusammen mit seinem Sohn Arash und weiteren Beteiligten, die Planung und Ausführung des Mordkomplotts entwickelt und letztlich unterstützt zu haben. Er soll sogar die Waffe, mit der auf „Dari“ geschossen wurde, besorgt und zur Verfügung gestellt haben.

Staatsanwaltschaft: Anklage gegen Toryali R. (73) erhoben

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat mittlerweile schon Anklage gegen Toryali R. erhoben: wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 73-Jährige sitzt momentan in Untersuchungshaft.