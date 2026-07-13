Weil er einen bereits zur Abfahrt bereiten Metronom-Zug nicht mehr betreten durfte, hat ein Mann in Hamburg einen Zugbegleiter angegriffen.

Ein 31 Jahre alter Mann soll am Sonntagabend im Hamburger Hauptbahnhof einen Zugbegleiter verletzt haben, nachdem ihm der Einstieg in einen bereits zur Abfahrt bereiten Metronom-Zug verweigert worden war. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Nach Angaben der Bundespolizei wollte der Reisende den Zug Richtung Harburg trotz abgeschlossener Abfertigung noch betreten. Als der Zugbegleiter (59) ihm den Zutritt verweigerte, soll der Mann ihn so heftig gestoßen haben, dass der Bahnmitarbeiter im Eingangsbereich zu Boden stürzte. Dabei erlitt er Schürfwunden am Arm und klagte anschließend über Schmerzen.

Hauptbahnhof: Fahrgast schubst Zugbegleiter

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Der 31-Jährige verschaffte sich den Ermittlungen zufolge dennoch Zutritt zum Zug und soll den Zugbegleiter später bei der Fahrkartenkontrolle erneut heftig geschubst haben.

Bundespolizisten stiegen dem Metronom in Harburg zu. Der Tatverdächtige wurde im Zug angetroffen und musste die Fahrt beenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (rei)