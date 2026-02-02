Attacke auf Tattoo-Studio in der HafenCity: Spezialeinheit im Einsatz

Großeinsatz der Polizei in der HafenCity: In einem Tattoo-Studio soll am Montagmittag eine Flüssigkeit versprüht worden sein. Zwei Mitarbeiter wurden laut Polizei dabei verletzt. Dann rückte eine Spezialeinheit an.

Laut Polizeisprecher Holger Vehren seien die Beamten gegen 13.30 Uhr zu dem Tattoo-Studio an der Hongkongstraße gerufen worden.

HafenCity: Spezialeinheit nimmt fünf Männer fest

Ein Anrufer hatte einen Tumult gemeldet, bei dem mit Reizgas gesprüht worden war. Zwei Mitarbeiter des Studios kamen verletzt ins Krankenhaus.

Die Täter seien in ein Gebäude nebenan geflüchtet. Wegen der unklaren Lage wurde daraufhin die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) alarmiert.

Die Beamten der Spezialeinheit nahmen vier Personen in einer dortigen Wohnung fest, eine weitere im Umfeld des Tatortes. Zur Stunde klären Ermittler, ob es sich bei dem Vorfall um einen versuchten Raubüberfall oder um eskalierte Streitigkeiten handelt.