Attacke am Jungfernstieg: Videos zeigen Messerangriff

Zwei Männer sind bei einem Messerangriff am Samstag schwer verletzt worden, einer schwebte in Lebensgefahr. In den sozialen Medien kursieren Videos, die den Angriff und die Momente danach zeigen.

Eine Polizistin zurrt eine iranische Nationalflagge um das Bein eines Mannes. „Nicht bewegen, bitte“, schreit der Verletzte immer wieder, während sie versucht, die Blutung zu stillen. Demonstranten, die zuvor gegen das Mullah-Regime protestiert hatten, drängen sich an den beiden vorbei.

Videos zeigen Jungfernstieg nach Messerangriff

Handyvideos zeigen den Jungfernstieg vor dem Alsterhaus am Samstag gegen 17.30 Uhr, Momente, nachdem zwei Menschen dort mit einem Messer angegriffen wurden. Auf anderen Videos ist auch der Angriff aus der Ferne zu sehen: Passanten schreien, ein Mann liegt am Boden, dann schreitet ein Polizist ein. Nach und nach trifft immer mehr Verstärkung ein, bis der gesamte Jungfernstieg voller Polizeiwagen und Beamter ist.

Laut Polizei wurden am Samstag zwei Männer schwer mit einem Messer verletzt. Einem von ihnen soll nach Angaben eines Reporters vor Ort ins Bein gestochen worden sein, dem anderen in den Rücken. Zwischenzeitlich schwebte einer von ihnen in Lebensgefahr.

Passant nach Messerattacke: „Dann griffen sie uns an“

„Es waren drei Personen“, erzählt ein Mann in einem Video. „Sie versuchten, uns die Flagge wegzunehmen. Dann griffen sie uns an.“

Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. In unmittelbarer Nähe fand zur Tatzeit eine Demonstration gegen das iranische Mullah-Regime statt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.