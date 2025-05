Allem Anschein nach stach Lydia S. (39) im Wahn auf Menschen am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) ein, verletzte 18 Personen teils schwer, vier von ihnen sogar lebensgefährlich. Die Polizei geht davon aus, dass die 39-Jährige im „psychischen Ausnahmezustand“ agierte. Der Gewaltausbruch der Frau war kein Einzelfall. Schon öfter soll sie in der Vergangenheit nicht nur verhaltensauffällig, sondern auch gewalttätig gewesen sein. Nur einen Tag vor der Tat am Hauptbahnhof wurde sie aus der Psychiatrie entlassen.