Arbeiter stürzt von Container im Hamburger Hafen

Schwerer Unfall auf einem Containerschiff in Altenwerder: Am Donnerstagabend ist ein Arbeiter von einem Container gestürzt und hat sich dabei schwere Handverletzungen zugezogen.

Wie der Lagedienst der Polizei der MOPO sagte, wurden die Rettungskräfte um 19.46 Uhr alarmiert. Am Ballinkai im Hamburger Hafen sei ein Besatzungsmitglied von einem Container gefallen, hieß es in den Erstmeldungen. Der Mann erlitt dabei Frakturen an beiden Handgelenken.

Arbeiter erleidet Frakturen an den Handgelenken

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, rückten neben dem Rettungsdienst auch zwei Notärzte und die Höhenretter der Feuerwehr an, da zunächst unklar war, wie der Verletzte aus dem Schiff gerettet werden konnte. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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Zeitweise wurde geprüft, ob der Mann per Winde aus der Luft gerettet werden muss. Letztlich konnte der Verletzte jedoch auf anderem Weg aus dem Schiff gebracht werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. (idv)