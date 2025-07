Arbeiter stecken in großer Höhe fest – Feuerwehreinsatz an der Alster

Rettungseinsatz der Feuerwehr am Hapag-Lloyd Haus in der Hamburger Altstadt: Dort saßen am Montagmorgen zwei Arbeiter plötzlich in großer Höhe fest, nachdem ein Arbeitsgerät blockiert war. Die Feuerwehr rettete sie.

Zu dem Einsatz kam es gegen 9.20 Uhr am Ballindamm. Dort sollten Arbeiter Teile der Fassade der weltbekannten Reederei untersuchen. Dafür ließen sie sich mit einem Hubsteiger in die Höhe fahren. Doch plötzlich versagte die Hydraulik.

Arbeiter über Drehleiter gerettet

Die Arbeiter saßen in etwa 20 Meter Höhe in ihrem Arbeitskorb fest. Als alle Versuche, die leckgeschlagene Hydraulik zu reparieren, fehlgeschlagen waren, wurde die Feuerwehr gerufen. Laut einem Sprecher wurden die Männer nach gut 30 Minuten mit einer Drehleiter wieder auf festen Boden geholt. Sie waren unverletzt.