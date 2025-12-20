Alarm im Hamburger Hafen: Arbeiter fällt von Schiff in die eiskalte Elbe

Mann über Bord in Finkenwerder: Am Freitagabend ist ein Arbeiter im Dradenauhafen vom Schiff gefallen. Er musste aus dem eiskalten Wasser gerettet werden.

Der Unfall geschah gegen 21.25 Uhr am Dradenaudeich, wo ein Arbeiterschiff an einem Anleger auf dem Industriegelände festgemacht war. Nach Angaben der Feuerwehr stürzte ein Mann Ende 40 von dem Schiff, das für die Firma ArcelorMittal im Einsatz war, ins Wasser.

Finkenwerder: Arbeiter fällt vom Schiff und ruft um Hilfe

Ein Angler, der sich in der Nähe des Hafenbeckens aufhielt, hörte ein lautes Plätschern und dann Hilferufe. Ein Kleinboot der Feuerwehr Hamburg, das sich zufällig in der Nähe befand, konnte den Mann schnell aus der Elbe retten und auf ein Löschboot bringen, das den stark unterkühlten Mann an Land brachte. Dort wartete bereits ein Rettungswagen, der den Mann ins Krankenhaus transportierte.

Das könnte Sie auch interessieren: Block-Prozess: Hamburger Model will auspacken

Auf dem Schiff befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls noch ein zweiter Arbeiter. Dieser hat laut Angaben vor Ort nicht bemerkt, dass sein Kollege über Bord gegangen war. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (mp)