Mehrere Anwohner greifen ein, als ein Mann offenbar in einen Lkw einbrechen will. Dabei wird der Verdächtige verletzt.

Anwohner haben am Sonntagabend in Eißendorf einen mutmaßlichen Autoknacker bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann soll gegen 20.20 Uhr versucht haben, in einen Lastwagen an der Bremer Straße einzusteigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten mehrere Anwohner den Verdächtigen und nahmen die Verfolgung auf. Als sie ihn festhalten wollten, setzte sich der Mann zur Wehr. Dabei kam es zu einer Rangelei, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Tatverdächtiger erleidet Kopfverletzung

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Im Verlauf des Gerangels erlitt der Tatverdächtige eine Kopfverletzung. Wie es dazu kam, ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann wurde zunächst von Rettungskräften versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des mutmaßlichen Einbruchsversuchs sowie zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung.