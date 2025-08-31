Anwohner in Sorge: Keller geht immer wieder in Flammen auf

In der Nacht zu Sonntag hat ein Keller in Farmsen-Berne in voller Ausdehnung gebrannt. Es war bereits das dritte Mal in diesem Jahr.

Die Einsatzkräfte fuhren gegen 23.40 Uhr zur Straße Busbrookhöhe, da dort ein Vollbrand im Keller eines viergeschossigen Wohngebäudes gemeldet wurde. Laut einem Reporter vor Ort musste eine ältere Dame im Rollstuhl aus dem Gebäude gerettet werden.

Alle weiteren Bewohner mussten das Haus ebenfalls verlassen, es wurde niemand verletzt. Nach dem Löschen konnten sie zudem in ihr Zuhause zurückkehren, wie die Polizei der MOPO am Sonntag mitteilte.

Laut dem Reporter vor Ort hatten die Anwohner Glück im Unglück, dass einer von ihnen den Brand gerochen hatte und sie nicht im Schlaf von den Flammen überrascht wurden.

Dabei war es nicht das erste Feuer in dem Keller: Die Räumlichkeiten der Hausnummern 7, 9 und 11, die unterirdisch miteinander verbunden sind, haben bereits im März 2025 sowie vor elf Tagen gebrannt, dort sogar zur fast selben Uhrzeit wie am Samstag. Die Anwohner sind laut dem Reporter nun besorgt. (prei)