Einen aufwendigen Einsatz hatte die Feuerwehr in Billstedt in der Nacht von Montag auf Dienstag: Ein E-Auto stand in Flammen.





Am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr zum Asbrookdamm gerufen. Ein Anwohner hatte ein Knallgeräusch gehört und dann die Flammen entdeckt.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Fahrzeug schon lichterloh. Die Batterie musste auch nach dem Löschen der Flammen weitergekühlt werden.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Fataler Spurwechsel auf der A7 – Lkw kippt um





Das E-Auto wurde mit einem Abschlepper abtransportiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache, wie ein Sprecher der MOPO mitteilte. Die Ermittlungen dauern an.