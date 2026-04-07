Riesige antisemitische Schmierei am Elbstrand: Staatsschutz ermittelt

Über Ostern ist an einer Mauer in Övelgönne eine antisemitische Schmiererei aufgetaucht. Dort steht in großen roten Buchstaben „Fuck Zionism“. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Meldung über den Schriftzug ging am Dienstag nach Ostern um 15 Uhr bei der Polizei ein. Zionismus bezeichnet eine politische Bewegung, die ursprünglich das Ziel hatte, einen souveränen jüdischen Nationalstaat in Palästina zu schaffen. Seit seiner Gründung 1948 steht der Begriff Zionismus auch für das Bestreben um den Erhalt des Staates Israel.

Seit dem Beginn des Gaza-Krieges hat die Anzahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland noch einmal zugenommen. Die Schmiererei befindet sich am Elbstrand in der Nähe der „Strandperle“, der Staatsschutz ermittelt wie immer im Fall politisch motivierter Kriminalität.

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Wie Anwohner dem „Hamburger Abendblatt“ sagten, tauchte der Schriftzug über Ostern auf. Die Polizei erklärte, dass der Eigentümer der Mauer für die schnellstmögliche Entfernung der Schmierereien verantwortlich ist – in diesem Fall entweder ein Anwohner oder das Bezirksamt Altona. Am frühen Dienstagabend war ein Teil des Wortes „Zionism“ bereits mit weißer Farbe übermalt worden. (prei)