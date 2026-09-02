Polizeibeamte haben am Mittwoch Kraftwerke und Umspannwerke im Großraum Hamburg durchsucht. Was dahintersteckt.

Durchsuchung der Polizei an einem Umspannwerk in Hamburg. NEWS5 / Sebastian Peters

Nach den Sabotageakten nahe Köln und in Brandenburg hat die Polizei Hamburg heute mehrere Energieanlagen durchsucht – unter anderem in Billbrook und Wedel.

„Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme der grundlegenden Gefahrenabwehr“, teilte ein Polizeisprecher mit. „Im Rahmen unserer kontinuierlichen Vorsorge und im Lichte aktueller Ereignisse führen wir eine Überprüfung relevanter Einrichtungen durch.

Polizei: „Keine konkrete Hinweise auf eine Gefährdung“

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Welche Einrichtungen genau durchsucht wurden, teilt die Polizei aus taktischen Gründen nicht mit. Reporter vor Ort berichten, dass die Beamten unter anderem am Kraftwerk Tiefstack in Billbrook und in Wedel im Einsatz waren.

„Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung liegen nicht vor“, so der Sprecher. Die Überprüfung diene ausschließlich der Sicherstellung „unserer hohen Standards und der allgemeinen Sicherheit.“

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Polizeikräfte durchsuchen ein Umspannwerk in Hamburg. NEWS5 / Sebastian Peters

In Bergheim-Rheidt bei Köln hatte es ebenfalls einen Einsatz an einem Umspannwerk gegeben. Dort war zunächst eine „technische Störung“ gemeldet worden. Dann fielen mehrere Leitungen aus. Ein Sprecher der Polizei Essen ordnete den Fall als „vorsätzliche Tat“ ein.

Angriffe auf Stromversorgung in Brandenburg und NRW

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Einsatzkräfte der Polizei entdeckten bei einer Suchaktion in einem Maisfeld insgesamt sechs Abschussvorrichtungen. Diese waren demnach so gebaut, dass mit pyrotechnischen Gegenständen ein Draht über die Stromleitungen geführt werden konnte. In der Folge seien mehrere Kraftwerksblöcke abgeschaltet worden, die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung sei dadurch bedroht gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.

Mittlerweile sind drei von fünf Kraftwerksblöcken wieder ans Netz gegangen, wie RWE Power am Abend mitteilte. Für die übrigen zwei Blöcke sei mit einer Wiederinbetriebnahme im Laufe des kommenden Wochenendes zu rechnen.

In Brandenburg hatten Unbekannte am Dienstagmorgen versucht, in der Nähe des Umspannwerks Turnow-Preilack unweit des Kraftwerks Jänschwalde die Stromversorgung zu stören. Dazu lenkten sie nach Angaben von Innenminister Jan Redmann (CDU) mit Hilfe selbstgebauter Flugkörper, die Silvesterraketen ähnelten, leitfähiges Material in Richtung Höchstspannungsleitungen. (mit dpa)