Anleger um viel Geld geprellt – Millionen-Betrüger festgenommen

Am frühen Montagmorgen haben Kripo-Beamte einen mutmaßlichen Millionenbetrüger in Hamburg-Uhlenhorst festgenommen. Der 60-Jährige soll über Jahre hinweg Anleger mit falschen Gewinnversprechen getäuscht und so mehrere Millionen Euro ergaunert haben.

Die Ermittler hatten den Mann, der sich als Finanzmakler ausgab, bereits seit Längerem im Visier. Schon im vergangenen Jahr war er mit ersten Vorwürfen konfrontiert worden – damals ging es um einen mutmaßlichen Schaden von rund 4,8 Millionen Euro.

Haftbefehl vollstreckt – Betrüger festgenommen

Unbeeindruckt von den laufenden Ermittlungen soll der Mann laut Polizei seine betrügerischen Machenschaften fortgesetzt haben. Mit unrealistischen Gewinnversprechen habe er weiterhin gutgläubige Anleger überzeugt – und sie um weitere 3,8 Millionen Euro gebracht.

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr schlugen die Fahnder schließlich zu: In seiner Wohnung an der Papenhuder Straße klickten die Handschellen. Zeitgleich durchsuchten Ermittler auch einen zweiten Wohnsitz des Beschuldigten in Rheinland-Pfalz. Dabei wurden Beweismittel und Datenträger sichergestellt. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.