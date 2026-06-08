Angriff im Hauptbahnhof: Mann durch Stich verletzt

Die Polizei sperrte zur Spurensicherung auch Teile vor dem Bahnhof ab. Foto: Hamburg-News

Zu einem Angriff mit einer Stichwaffe kam es am Sonntagabend im Hamburger Hauptbahnhof. Dabei ist ein Mann verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr auf dem Südsteg in der Wandelhalle, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Dabei erlitt ein Mann eine Stichverletzung im Nackenbereich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Tatverdächtiger festgenommen – und wenig später freigelassen

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Laut Informationen eines Reporters vor Ort soll das Opfer angegeben haben, plötzlich einen Schlag in den Nacken gespürt zu haben. Die Polizei sperrte Bereiche am Bahnhof und an der Kirchenallee zeitweise ab, Ermittler sicherten Spuren vor Ort.

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Ein zunächst festgenommener Mann gilt inzwischen nicht mehr als tatverdächtig und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie es zu der Stichverletzung kam, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. (rei)