Angriff vor Einkaufszentrum in Hamburg: Mann mit Messer verletzt – Fahndung

Ein Streit zwischen zwei Personen eskalierte am Mittwochnachmittag vor einem Einkaufszentrum in Stellingen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Täter, nachdem ein Mitte-80-Jähriger an der Kieler Straße verletzt wurde.

Kurz vor 17 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe zu einem Angriff an der Kieler Straße ein. Vor der Einkaufspassage „Stellinger Höfe“ kam es vor einem Schuhgeschäft zu einem Streit zwischen zwei Personen. Eine der beiden, ein Mann Mitte 80, wurde dabei laut Feuerwehr mit mehreren Messerstichen im Bauchbereich verletzt.

Messer-Angriff in Stellingen: Täter auf der Flucht – Hubschrauber im Einsatz

Nach der Tat flüchtete der Täter. Die Polizei Hamburg suchte das Gebiet mit dem Hubschrauber „Libelle“ ab, der Bereich rund um den Tatort wurde abgesperrt. Das Opfer wurde mit Notarzt und Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Laut einem Reporter vor Ort soll sein Zustand kritisch sein. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Auch die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob zusätzlich die Mordkommission eingebunden wird, ist noch offen. Im Bereich Stellingen und Eidelstedt fahndete die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Am Abend war er weiterhin auf der Flucht, der Einsatz dauerte an.