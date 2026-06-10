Nächtlicher Angriff in Billbrook: Ein Fahrgast ist auf einen Taxifahrer losgegangen – der Täter musste am Ende aber ohne Beute flüchten.

Zwei Streifenwagen stehen nachts auf einer Straße in Hamburg (Symbolbild) Jonas Walzberg

In der Nacht zu Mittwoch gegen 2.55 Uhr kam es im Bereich Billbrookdeich/Billstieg zu einem versuchten Raub. Ein bislang unbekannter Mann hatte sich zuvor von Altona-Altstadt dorthin fahren lassen.

Am Ziel angekommen griff der Fahrgast den 57-jährigen Taxifahrer plötzlich im Wagen an und forderte Bargeld. Der Fahrer konnte sich jedoch losreißen und setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter ohne Beute in Richtung Bille beziehungsweise laut Polizei in Richtung Niederschleems flüchtete.

Überfall auf Taxifahrer – Mann leicht verletzt

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Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.





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Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und kräftig beschrieben. Er hatte dunkle, leicht gelockte Haare, trug einen Bart sowie eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei unter 040 4286-56789 entgegen.