Angriff auf offener Straße – Mann schwer verletzt

In Billstedt ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gekommen. Ein Mann wurde von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 3.25 Uhr zur Möllner Landstraße gerufen. Zeugen hatten dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Bei Eintreffen der Beamten waren mehrere Täter geflüchtet.

Opfer mit Notarzt in Klinik

Zurück blieb ein 25-jähriger Verletzter. Er wurde vom Notarzt versorgt und anschließend in die Klinik St. Georg gebracht. Über Art und Umfang seiner Verletzungen ist nichts Genaueres bekannt. Mehrere Streifenwagen fahndeten in der Umgebung nach Tatverdächtigen, jedoch ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt.