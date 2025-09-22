Angriff auf Klinik-Parkplatz: Frau in ihrem Auto mit Messer attackiert

Auf dem Parkplatz eines Kinderkrankenhauses in Rahlstedt ist am frühen Samstagmorgen eine 27-jährige Frau in ihrem Auto von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte sich die Frau gegen 6.10 Uhr in ihr Auto, als der Täter plötzlich die Fahrertür aufriss. Er bedrohte sie mit einem Messer und verletzte sie leicht am Oberkörper.

Was er wollte? Unklar, denn Forderungen stellte er nach Angaben der Polizei nicht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Täter hat möglicherweise mehrere Autoreifen zerstochen

Mehrere Streifenwagen fahndeten sofort nach dem Mann, bisher jedoch ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt, ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, schlank, hat kurze blonde Haare, ein „mitteleuropäisches Erscheinungsbild“ und auffallend helle Haut. Er trug eine rote Regenjacke.

Das könnte Sie auch interessieren: Eingang blockiert – Friseurin platzt der Kragen: „Kundinnen trauen sich nicht rein“

Bei der Aufnahme des Falls stellten die Beamten zudem fest, dass auf dem Parkplatz mehrere Autoreifen zerstochen worden waren. Ob derselbe Täter auch dafür verantwortlich ist, wird nun vom Landeskriminalamt geprüft. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu melden. (dpa/mp)