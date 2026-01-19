Angriff auf Iran-Mahnwache am Hamburger Rathaus

Teilnehmer einer Mahnwache für Solidarität mit Syrien und dem Iran sind am Montagabend vor dem Hamburger Rathaus angegriffen worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge griff eine Gruppe von vier Personen, die nicht zur Demo gehörten, die Teilnehmer an. Erst am Wochenende war es im Umfeld einer Demo gegen das Mullah-Regime zu einer Attacke gekommen.

Die Mahnwache auf dem Rathausmarkt war von der Gruppe „Justice for Kurds” angemeldet worden und begann nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr. Erwartet hatte die Gruppe etwa 30 bis 50 Teilnehmer, am Ende waren es in der Spitze um die 100.

Attacke auf Iran-Mahnwache: Polizei ermittelt Auslöser

Im Verlauf der Mahnwache soll eine Gruppe von vier Personen die Teilnehmer verbal angegangen haben. Später sei die Auseinandersetzung auch körperlich geworden. Die Polizei rückte mit Verstärkung an und nahm insgesamt acht Beteiligte in Gewahrsam – darunter sowohl Teilnehmer als auch Nicht-Teilnehmer. Verletzt wurde niemand.

Mit der verstärkten Anwesenheit der Polizei entschärfte sich die Lage. Inzwischen hat der Anmelder die Mahnwache aufgelöst. Nähere Angaben zum Vorfall oder den Beteiligten konnte die Polizei bislang noch nicht machen. Zum Auslöser der Streitigkeiten wird – ebenso wie im Fall der Messerattacke nach der Demo gegen das Mullah-Regime am Samstagabend in der Innenstadt – ermittelt. (abu)