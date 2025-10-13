Angebliches Doppeldate geht vollkommen schief: Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Gegen 20.15 Uhr am Montagabend wurden Polizei und Rettungsdienst in die Cuxhavener Straße gerufen. Dort hatte – laut Angaben des Anrufers – ein Date ein sehr abruptes Ende gefunden.

Angeblich hatte der Mann sich mit gleich zwei Frauen verabredet, diese seien auch zu ihm in den Wagen gestiegen. Kurze Zeit später seien beide in Ohnmacht gefallen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frauen: Eine von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht, die andere nur ambulant behandelt werden.

Laut Lagedienst der Polizei besteht der Verdacht, dass beide Frauen größere Mengen Alkohol – und eventuell auch weitere Substanzen – zu sich genommen hatten. In welchem Verhältnis sie zu dem Mann stehen, ist derzeit noch nicht bekannt.