Sie sind freundlich und geben sich als neue Anwohner in der Nachbarschaft aus, denen grad ein Malheur passiert ist. Ein kleines Unglück oder Missgeschick, wie es jedem mal passieren kann. Und auch der Geldbetrag, den sie jetzt kurz bräuchten, um den Schlamassel zu beheben, ist eigentlich gering. „Da ist jeder erstmal bereit, zu helfen“, sagt ein Ermittler der Polizei. Doch Vorsicht: Hier lauert eine neue, dreiste Betrugsmasche. Auch in Hamburg sind die Täter unterwegs.

Trickbetrüger kennen viele Maschen. Da gibt es den Geldwechseltrick, bei dem hilfsbereiten Leuten Euroscheine aus dem Portemonnaie gefingert werden. Oder den Beschmutzertrick, bei dem ein angeblich hilfsbereiter Passant jemandem einen zuvor mutwillig aufgetragen Fleck auf der Jacke wegputzen will und dabei Wertgegenstände aus der Jackentasche zieht.

Neue Betrugsmasche in Hamburg: Vorsicht vor falschen Nachbarn

Nun kommt eine weitere Masche hinzu. Sie beginnt meiste mit einer freundlichen Begrüßung, wenn man zum Beispiel grade den Eingang seines Hauses betreten will. Plötzlich wird man mit den Worten „Hallo, Herr Nachbar“ angesprochen und blickt in ein hilfloses, sorgenvolles Gesicht.