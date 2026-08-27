Polizei und Zoll haben im Mai eine riesige Menge der gefährlichen Droge entdeckt. Die Täter sind bislang unbekannt.

1,5 Tonnen Crystal Meth waren in Reissäcken versteckt, die aus Pakistan nach Hamburg kamen. Staatsanwaltschaft Hamburg

Riesiger Drogenfund im Hamburger Hafen: Polizei und Zoll haben Anfang Mai 1,5 Tonnen Crystal Meth sichergestellt. Die Drogen waren in einem Container versteckt, der laut Frachtpapieren Tausende Säcke mit weißem Reis geladen hatte.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Verdachtslage bei mehreren Containern, die auf dem Seeweg von Pakistan nach Hamburg gekommen waren. Bei einer Röntgenkontrolle fiel ein Container auf. Nach dessen Öffnung und vollständiger Entladung entdeckten die Einsatzkräfte in einer dreistelligen Zahl vermeintlicher Reissäcke eine kristalline Substanz.

Crystal Meth im Wert von fast 30 Millionen Euro in Hamburg gefunden

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Ein Schnelltest und eine anschließende toxikologische Untersuchung bestätigten den Verdacht: Bei der Substanz handelte es sich um Crystal Meth. Den Wert der sichergestellten Drogen beziffert die Staatsanwaltschaft auf rund 28,5 Millionen Euro. Hinweise darauf, dass die gesamte Menge für den Hamburger Markt bestimmt war, gibt es demnach nicht.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an. Die Täter und die Hintergründe des Imports sind bislang unbekannt. Die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Hamburg und die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift von LKA 61 und Zollfahndungsamt Hamburg. (dpa/mp)