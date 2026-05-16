An Vatertag verschwunden, Gesundheit in Gefahr: Polizei sucht 68-jährigen Billstedter

Ein Mann (68) aus Billstedt wurde seit Mittwochnachmittag vermisst. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Nach aktuellen Informationen der Polizei soll der 68-Jährige an Vatertag gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad Richtung Boberger Niederung geradelt sein. Seitdem war er verschwunden und konnte trotz umfangreicher Suche bislang nicht gefunden werden. Seit Freitag suchte die Polizei deshalb mit einem Foto nach dem Mann.

Vermisster Mann aus Billstedt wieder da

Nun ist der Mann wieder da. Am Freitagnachmittag kehrte er laut Polizei in seine Wohnung zurück. Hinweise auf Straftaten als Grund für sein Verschwinden liegen nicht vor. (mp)