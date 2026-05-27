An Kreuzung in Hamburg: Lkw erfasst Radfahrerin – Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Altona-Nord: An einer viel befahrenen Kreuzung ist eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Kreuzung Kieler Straße/Ecke Augustenburger Straße. Ein stadtauswärts fahrender Lastwagen kollidierte dort mit einer Frau auf einem Fahrrad, die die Fahrbahn überqueren wollte.

Durch den Aufprall wurde die Radfahrerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. NEWS5 / Fabian Höfig Durch den Aufprall wurde die Radfahrerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort war die Ampelanlage an der Kreuzung kurz zuvor ausgefallen. Dadurch galt wieder die reguläre Vorfahrtsregelung. Demnach soll der Lkw auf der Hauptstraße Vorfahrt gehabt haben. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen.

Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin der MOPO.

Das könnte Sie auch interessieren: 41-Jähriger stirbt nach Messer-Angriff – Polizei nimmt Bekannten fest

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zu einem möglichen Ausfall der Ampelanlage aufgenommen.