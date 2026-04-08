An Hamburger Einkaufsmeile: Pärchen rassistisch beleidigt, geschlagen und bespuckt

Die Shoppingtour eines Pärchens in der Mönckebergstraße (Altstadt) endete am Dienstagabend in einem Media Markt mit einem hässlichen Vorfall: Zunächst soll es zu rassistischen Beleidigungen gekommen sein, anschließend zu Spuckattacken und Schlägen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Täter.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr an einer Rolltreppe des Elektronikmarktes. Eine 23-Jährige war mit ihrem 22-jährigen Begleiter unterwegs, als ein Mann sie rassistisch beleidigte. Als das Paar den Mann auf sein Verhalten ansprach, soll er der Frau ins Gesicht gespuckt und den Begleiter mit der Faust geschlagen haben.

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Anschließend soll der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Laut Polizei ist er etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat ein „südländisches“ Erscheinungsbild und ist circa 1,70 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem hellen Hoodie mit der Aufschrift „WIP“, blauen Jeans und weißen Sneakern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 4286 56789 entgegen.