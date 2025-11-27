An Hamburger Bahnübergang: S-Bahn kollidiert mit Pkw – Zugverkehr eingestellt

Im Feierabendverkehr ist eine Frau mit ihrem Auto auf einen Bahnübergang gefahren, eine S-Bahn erfasste den Wagen. Die Autofahrerin stieg vor dem Zusammenstoß offenbar noch aus.

Gegen 17.23 Uhr fuhr die Autofahrerin (64) auf einen Bahnübergang zwischen den Haltestellen Sülldorf und Rissen an der Straße Suurheid. Kurz darauf prallte ein Zug der Linie S1 gegen das Auto. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Unfall in Rissen: Auto von S-Bahn erfasst

Laut Polizei war die Fahrerin vor dem Unfall aus dem Auto gestiegen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden am Auto war allerdings groß, da das Fahrzeug von der S-Bahn noch eine unbekannte Strecke mitgeschleift wurde.

Derzeit ist Zugverkehr zwischen Wedel und Sülldorf eingestellt. Wann er wieder aufgenommen werden kann, ist noch unklar. Die Strecke ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Der Unfall hat auch Auswirkungen auf den Autoverkehr. Auf der Sülldorfer Landstraße gibt es derzeit Stau. Sie ist gesperrt zwischen Sülldorfer Kirchenweg und Sieversstücken, der Verkehr staut sich ab Forsteck.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.