An Hamburger Bahnhof: Mann schlägt Bahnmitarbeiter ins Gesicht und spuckt Beamte an

Bundespolizisten haben am Montagabend am Bahnhof Blankenese einen Mann in Gewahrsam genommen, der zuvor einen Bahnmitarbeiter niedergeschlagen hatte. Später spuckte er einem Beamten ins Gesicht.

Der Vorfall soll sich laut einem Sprecher der Bundespolizei gegen 23.40 Uhr zugetragen haben. Sicherheitsleute der Bahn hatten einen Mann (20) rauchend auf dem Bahnsteig angetroffen, obwohl dort Rauchverbot herrscht. Der Aufforderung, die Zigarette auszumachen, kam der 20-Jährige nicht nach.

Renitenter Mann kommt in Zelle der Bundespolizei

Als die Bahnmitarbeiter den Mann daraufhin des Bahnhofs verwiesen, habe dieser aggressiv reagiert und einem der Bahnangestellten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Schläger vorläufig fest. Auf dem Weg zur Wache spuckte der Mann einem Beamten ins Gesicht und versuchte, ihm eine Kopfnuss zu verpassen. Er musste die Nacht in der Zelle verbringen.