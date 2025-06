An Hamburger Bahnhof: Männer sorgen für Notbremsung einer S-Bahn

Am Samstagabend haben zwei Männer im Bahnhof Altona (Altona-Altstadt) durch ihr gefährliches Verhalten dafür gesorgt, dass eine S-Bahn eine Notbremsung durchführen musste. Bundespolizisten nahmen die beiden in Gewahrsam.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr am Gleis 1 der Linie S3. Bundespolizisten, die dort Streife liefen, beobachteten, wie zwei Männer (20 und 34 Jahre) in den Tunnelbereich gingen. Der Triebfahrzeugführer einer in Richtung Hauptbahnhof fahrenden S-Bahn musste daraufhin eine Notbremsung einleiten.

20-Jähriger leistet Widerstand

Dadurch aufgeschreckt, liefen die Männer laut Bundespolizei zurück auf den Bahnsteig und direkt in die Arme der Beamten. Ein alkoholisierter 20-Jähriger soll zunächst versucht haben, zu flüchten, konnte aber von den Polizisten gefasst und zu Boden gebracht werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.