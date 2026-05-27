An der Reeperbahn: Streit in Linienbus endet mit mehreren Verletzten – Großeinsatz

In einem Linienbus sind am Mittwochabend an der Reeperbahn zwei Personen in Streit geraten. Es gab einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst. Einer von ihnen versprühte Pfefferspray. Es gab mehrere Verletzte.

Zu dem Einsatz kam es gegen 18 Uhr an der Reeperbahn in Richtung Altona. Dort war es laut Polizei zu einem Streit in einem Linienbus gekommen. Dabei soll einer der Beteiligten sich mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt haben. Dabei erlitten mehrere Fahrgäste Reizungen der Augen und der Atemwege.

Vorfall im Linienbus: Polizei- und Rettungswagen im Einsatz

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit mehreren Rettungswagen an. Auch die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Sieben betroffene Personen wurden von Sanitätern versorgt. Bei vier von ihnen wurden die Augen gespült, eine kam in die Klinik. Der Verursacher wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.