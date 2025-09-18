Unfall in Hamburger City: Ford drängt AMG ab und überschlägt sich

Schwerer Unfall in Alsternähe: Am Mittwochabend gegen 21.05 Uhr sind auf der Straße Esplanade nahe der Kennedybrücke ein Ford und ein Mercedes AMG zusammengeprallt.

Der Ford überschlug sich und landete mitten auf der Kreuzung. Der 24 Jahre alte Fahrer hatte Glück: Er wurde nur leicht verletzt und musste nicht ins Krankenhaus.

Ford soll AMG abgedrängt haben

Nach ersten Erkenntnissen des Lagedienstes soll der Fahrer des Fords auf der Esplanade gefahren und bei Rot Richtung Kennedybrücke abgebogen sein. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und soll einen von der Lombardsbrücke kommenden Mercedes AMG von der Straße gedrängt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Massenschlägerei in Hamburg: Polizei rückt mit Großaufgebot an

Wie es daraufhin zu dem Überschlag des Fords gekommen ist, wird derzeit noch geklärt. Der 34 Jahre alte Mercedesfahrer blieb unverletzt.