An der Alster: Radfahrerin fährt in Taxi – schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in St. Georg: Am Dienstagvormittag ist eine Radfahrerin in ein stehendes Großraumtaxi gefahren, sie wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.20 Uhr am Holzdamm/Ecke An der Alster. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam ein Taxifahrer vom Hotel Atlantic und wollte in Richtung Alster fahren, musste aber an der dortigen Ampel halten. Eine Radfahrerin kam von links und fuhr in das stehende Fahrzeug. Sie wurde schwer verletzt.

Verletzte Radfahrerin im Krankenhaus

Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte das Unfallopfer. Danach kam die Frau in ein Krankenhaus. Etwas später meldete sich der Taxifahrer, der unter Schock stand. Auch für ihn rückte ein Rettungswagen an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.