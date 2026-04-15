An Demenz erkrankt: Wer hat Ursula R. aus der Sternschanze gesehen?

Die Polizei Hamburg sucht mit einem Foto nach der 73-jährigen Ursula R. aus der Sternschanze. Die an Demenz erkrankte Frau wird seit Freitagabend vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ sie am 10. April gegen 20 Uhr ihre Betreuungseinrichtung in der Lippmannstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da intensive Suchmaßnahmen bislang erfolglos blieben, wurde eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Vermisste ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur und längere weiß-graue Haare. Zuletzt trug sie eine lange, dunkle Jacke. Auffällig ist, dass sie in der Regel zwei Plastiktüten von Super- oder Drogeriemärkten bei sich hat.

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Das Landeskriminalamt (LKA 111) bittet Zeug:innen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, sollte umgehend den Notruf 110 wählen. (rei)