Böllerschussanlage getestet: Zwei Hamburger Polizisten an Warntag verletzt

Am Donnerstag fand der fünfte bundesweite Warntag statt. Auch in Hamburg wurden verschiedene Systeme getestet. Dabei kam es zu einem Zwischenfall: Beim Bedienen einer Böllerschussanlage in Hammerbrook wurden zwei Polizisten verletzt.

Um 11 Uhr lösten in der ganzen Stadt verschiedene Alarme aus. Dabei wurden auch die fünf Böllerschussanlagen getestet, die im Ernstfall zur Sturmflutwarnung für die Hamburger Bevölkerung dienen. Beim Auslösen der Anlage an der Brandshofer Schleuse wurden ein Polizist und eine Polizistin verletzt, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Polizist mit schweren Verletzungen in Spezialklinik

Der Mann wurde laut Feuerwehr mit schweren Schnitt- und Brandverletzungen im Gesicht in eine Spezialklinik gebracht. Die Frau kam mit einer Handverletzung in ein Krankenhaus.

Die genaue Ursache stehe bislang nicht fest, sagt Daniel Schaefer, Sprecher der Innenbehörde. Sowohl ein Bedienfehler als auch ein technischer Defekt an der Anlage sind als Grund für den Unfall möglich. (mp)