An Bahnhof in Hamburg: Betrunkenem Schwarzfahrer fehlen 190 Euro zur Freiheit

Harburg -

Weder Ausweis noch Fahrschein hat am Freitag ein 27-Jähriger auf der Fahrt von Hannover nach Hamburg vorlegen können – das wurde ihm zum Verhängnis. Denn nach dem Mann wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Am Ende musste der Schwarzfahrer in den Knast, weil er seine Strafe nicht bezahlen konnte.

Gegen 21 Uhr wollten die Zugbegleiter im ICE den Fahrschein des 27-Jährigen kontrollieren – vergeblich, denn der Mann hatte keinen. Der anschließenden Aufforderungen, dem Personal seinen Ausweis vorzulegen, konnte der Mann ebenfalls nicht Folge leisten.

Hamburg: 27-Jähriger mit 3,2 Promille unterwegs

Sein unkooperatives Verhalten rief die Bundespolizei auf den Plan, die den Schwarzfahrer am Bahnhof Harburg in Empfang nahm. Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich dann auch noch heraus, dass gegen den Fahrscheinlosen ein Haftbefehl wegen Diebstahls offen war.

Statt den haftbefreienden Betrag von 190 Euro zu bezahlen, ging es für den 27-Jährigen anschließend in die Haftanstalt. Der Mann, dessen Atemalkoholtest übrigens einen Wert von 3,2 Promille ergab, muss nun für 19 Tage ersatzweise in den Knast.