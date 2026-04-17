Ampeln in der ganzen Stadt gestört: Verkehrschaos in Hamburg

Verkehrsprobleme in der Stadt: Am Freitagmittag sind in Hamburg zahlreiche Ampeln ausgefallen – die Ursache ist noch unklar.

Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale gingen die ersten Meldungen gegen 12.30 Uhr ein. Betroffen waren mehrere Ampelanlagen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, die nicht mehr korrekt funktionierten.

#VerkehrHH

Derzeit sind im gesamten Stadtgebiet vereinzelt Ampeln ausgefallen. Die Ampeln zeigen #aktuell „Dauerrot“.



Bitte vorsichtig fahren und die Anweisungen unserer Kolleginnen und Kollegen beachten. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) April 17, 2026

Teilweise zeigten die Anlagen nur noch Rot. Das sorgte für Verunsicherung bei Autofahrern und beeinträchtigte den Verkehrsfluss.

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An der Behebung des Problems werde mit Hochdruck gearbeitet, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Noch ist unklar, was genau zu dem Ausfall geführt hat.