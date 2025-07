Amokalarm an Hamburger Schule – Großeinsatz

An einer Schule in Rönneburg ist es am Freitagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ersten Meldungen zufolge war man dort von einer Androhung für einen Amoklauf ausgegangen.

Gegen 13.45 Uhr fuhr ein Großaufgebot an Polizeifahrzeugen an der Schule an der Kanzlerstraße vor. Zeugen berichteten, dass Lautsprecherdurchsagen zu hören gewesen sein sollen. Das Gebäude wurde geräumt. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Umgebung.

Fehlalarm an Schule in Rönneburg

Kurz darauf dann Entwarnung. Wie Polizeisprecher Thilo Marxsen auf MOPO-Nachfrage sagte, sei in der Schule Alarm ausgelöst worden, dabei handelte es sich aber um einen Fehlalarm. Nach MOPO-Informationen, soll ein technischer Defekt vorgelegen haben.