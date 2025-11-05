Am Steuer eingeschlafen: Autofahrer rammt Laternenmast – und überschlägt sich

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.10 Uhr verunfallte ein Pkw auf der Seitenstraße Winsener Stieg in Hamburg-Sinstorf. Der Fahrer soll am Steuer eingeschlafen sein.

Zunächst soll der Fahrer des VW einen Laternenmast und einen Stein gerammt haben, dann kippte das Auto aufs Dach. Dem Fahrer gelang es, eigenständig aus dem Pkw zu klettern.

Am Steuer eingeschlafen: Mann sicherheitshalber in Klinik

Zum Unfallhergang kann er jedoch nicht viel sagen, so ein Polizeisprecher des Lagezentrums am Morgen. „Er gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Es könnte sich um eine Erkrankung handeln“, so der Beamte.

Um abzuklären, warum der Mann am Steuer eingeschlafen ist, kam er auch ohne oberflächliche Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr stellte den Wagen wieder auf die Räder. Zum Alter des Mannes konnte die Polizei am Morgen keine Auskünfte erteile.