Am Steindamm: Passant nimmt Mann riesige Klinge ab

Am Steindamm (St. Georg), nur wenige Hundert Meter vom Tatort am Hauptbahnhof entfernt, wo eine Frau am Freitag mehrere Reisende mit einem Messer angriff, hat es am Sonntag einen ganz ähnlichen Einsatz gegeben: Ein Mann soll dort Fußgänger mit einer riesigen Klinge bedroht haben. Auch er wird von Passanten überwältigt.

Gegen 14 Uhr positionierte sich der Mann vor einer Ladenzeile an der hoch frequentierten Straße. In einem Video, das im Internet kursiert, wirkt er etwas abwesend, soll aber vor Aufnahme des Videos Menschen mit dem Messer bedroht haben.

Mann mit Messer: Passanten kommen zur Hilfe

In dem Video ist ebenfalls zu sehen, wie ein Passant – karierte Jacke, weiße Hose, Mütze – sich dem Mann von hinten annähert und diesem dann, ohne zu zögern, das Messer aus der Hand nimmt. Andere Passanten kommen dem Mann zur Hilfe, zusammen überwältigen sie den Verdächtigen.

Die Polizei wird gerufen, kurz darauf treffen die Beamten am Tatort ein. Sie nehmen den Mann mit zur Wache, wo er vernommen werden soll. Einem Sprecher zufolge habe es keine Verletzten gegeben. Die Hintergründe des Vorfalls seien unklar. Ob der Mann ebenfalls psychische Auffälligkeiten zeigt, genau wie die Angreiferin vom Freitag, soll nun geprüft werden.

Am Freitag hatte Lydia S., offenbar im Wahn, mehrere Reisende im Gleisbereich 13/14 am Hamburger Hauptbahnhof angegriffen, zahlreiche dabei verletzt. Sie befindet sich aktuell in einer geschlossenen Einrichtung. (dg)