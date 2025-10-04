Streit am Rande einer Hochzeit eskaliert – Mann mit Messer verletzt

Am Rande einer Hochzeitsfeier in Hamburg-Harburg sind zwei Männer (45 und 21) derart in Streit geraten, dass einer zum Messer griff und den anderen damit verletzte. Auch eine andere Waffe soll dabei eingesetzt worden sein. Die Polizei musste kommen und die Hochzeitsfeier vorzeitig beenden.

Im „Phönix“, einem Veranstaltungssaal oberhalb des „Netto“-Supermarktes an der Straße Am Wall und nur wenige Meter vom bekannten Einkaufszentrum „Phoenix Center“ entfernt, wurde getanzt und gefeiert. Eine kurdische Band sorgte für die passende Unterhaltung. Die Gäste – so sagten viele später aus – sollen nichts von dem mitbekommen haben, was sich unten abspielte.

Vor dem Hochzeitssaal geraten zwei Männer in Streit

Vor dem Saal gerieten zwei Männer in Streit. „Zunächst war es eine verbale Auseinandersetzung“, sagt ein Sprecher der Polizei, „dann schlug eine Person mit den Fäusten auf die andere ein“. Wer das genau war – ob der Jüngere oder der Ältere – sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im weiteren Verlauf sollen ein Messer und ein Schlagstock gezogen worden sein. Der 21-Jährige wurde dabei am Arm verletzt und musste später ins Krankenhaus. Immer mehr Gäste kamen herunter und versuchten, zu schlichten. Um 23.44 wurde die Polizei verständigt.

Kripo ermittelt wegen Schlägerei in Harburg

Die Beamten konnten die Männer schließlich voneinander trennen. Als sie eintrafen, seien ungefähr 50 Menschen vor dem Eingang gewesen, so der Polizeisprecher weiter. Dort sowie im Hochzeitssaal im ersten Stock wurden die Gäste von den Beamten dann befragt. Die Hochzeitsfeier war damit beendet.

Die Kripo hat den Fall übernommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Unklar ist, ob die Waffen – das Messer und der Schlagstock – sichergestellt worden sind. (dg)