Am Hauptbahnhof: Taxi fährt Fußgänger um – Fahrer flüchtet

Am Hauptbahnhof (St. Georg) ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Taxifahrer hat einen Fußgänger erfasst. Doch anstatt sich um das verletzte Opfer zu kümmern, ist der Fahrer geflüchtet.

Wie die Polizei bestätigte, geschah der Unfall gegen 15.15 Uhr an der Kirchenallee Höhe Steintorplatz. Hier soll ein Taxi einen Fußgänger angefahren haben. Das Opfer sei laut Zeugen durch die Luft geschleudert worden und schlug auf den Asphalt auf.

Unfallopfer von Notarzt versorgt

Dann geschah das Unfassbare: Anstatt sich um das Opfer zu kümmern, soll der Taxifahrer Gas gegeben haben und geflüchtet sein. Ein Notarzt versorgte den Mann, der zum Glück nur Schürfwunden abbekommen hatte und nach einer Sichtung vor Ort entlassen wurde. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen.

Mit Erfolg: Die Beamten konnten das Fahrzeug an der Ludwig-Erhard-Straße Höhe Neanderstraße (Neustadt) stoppen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Frage, warum der Fahrer flüchtete, dauern an.