Man klaut Männermagazine und ruft Heil Hitler. Einsatz im Hauptbahnhof

Bundespolizisten stellten den Dieb in der Wandelhalle. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • St. Georg

Am Hauptbahnhof: Mann klaut Playboy und rastet dann aus

Bundespolizisten haben am frühen Montagmorgen am Hauptbahnhof (St. Georg) einen Dieb festgenommen, der in einem Geschäft Männermagazine gestohlen hatte. Bei der Personalienüberprüfung flippte er dann aus.

Zu dem Vorfall kam es laut einem Sprecher der Bundespolizei gegen 5 Uhr in der Wandelhalle. Dort hatte die Angestellten eines Geschäfts einen Mann (57) dabei beobachtet, wie er einen Playboy und ein weiteres Männermagazin in seinen Hosenbund steckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte.

Mann grölt verfassungsfeindliche Parolen

Alarmierte Bundespolizisten stoppten den Mann. Bei ihm wurden die gestohlenen Hefte sichergestellt. Bei der Personalienfeststellung grölte der 57-Jährige dann lautstark „Heil Hitler“. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Diebstahls und des Verwendens verfassungsfeindlicher Parolen eingeleitet.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

