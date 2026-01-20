Am Hauptbahnhof: Mann füttert Tauben und landet in Haft

Das Füttern von Tauben ist in Hamburg vielerorts verboten, so auch am Hauptbahnhof. Ein Mann warf den Tieren trotzdem Futter hin – und landete am Ende in Haft.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, beobachtete eine Streife am Montag gegen 9.45 Uhr, wie ein Mann (48) dort Tauben fütterte. Die Polizisten stellten den Mann zur Rede.

Haftbefehl gegen Tauben-Fütterer vom Hauptbahnhof

Der 48-Jährige reagierte aggressiv. Als die Beamten daraufhin seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er war wegen Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt worden, hatte diese aber nicht angetreten. Der Mann wurde in eine Haftanstalt gebracht.