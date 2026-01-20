mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mann füttert am Hauptbahnhof trotz Verbot Tauben und kam in Haft

Am Hauptbahnhof sammeln sich viele Tauben. Foto: picture alliance / Markus Scholz

  • St. Georg

Am Hauptbahnhof: Mann füttert Tauben und landet in Haft

Das Füttern von Tauben ist in Hamburg vielerorts verboten, so auch am Hauptbahnhof. Ein Mann warf den Tieren trotzdem Futter hin – und landete am Ende in Haft.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, beobachtete eine Streife am Montag gegen 9.45 Uhr, wie ein Mann (48) dort Tauben fütterte. Die Polizisten stellten den Mann zur Rede.

Haftbefehl gegen Tauben-Fütterer vom Hauptbahnhof

Der 48-Jährige reagierte aggressiv. Als die Beamten daraufhin seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er war wegen Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt worden, hatte diese aber nicht angetreten. Der Mann wurde in eine Haftanstalt gebracht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test