Hamburger Hauptbahnhof: Mann fällt in die Gleise – Passanten retten ihn

Dramatische Minuten am Hamburger Hauptbahnhof. Dort ist am Samstagabend ein betrunkener Mann in die Gleise gefallen. Passanten retteten ihn bevor er von einer sich nähernden S-Bahn erfasst werden konnte. Der Treibwagenführer machte eine Notbremsung.

Laut eines Sprechers der Bundespolizeiinspektion Hamburg geschah das Drama gegen 19.40 Uhr am Bahnsteig der S-Bahn am Hamburger Hauptbahnhof. Hier torkelte ein Mann (33) an der Kante zu den Gleisen entlang. Plötzlich sei er laut des Sprechers rückwärts in das Gleisbett gefallen.

Am Hauptbahnhof: Passanten retten Mann aus Gleisbett

Passanten, die auf das Unglück aufmerksam geworden sind, rannten zu dem 33-Jährigen und zogen ihn aus den Gleisen heraus. Der Zugführer einer sich nähernden S-Bahn wurde über Funk über den Vorfall informiert. Er leitete eine Notbremsung ein. Das Unglücksopfer kam mit einer blutenden Kopfwunde in die Klinik. Die Bundespolizei übernahm die Ermittlungen.