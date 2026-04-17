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Blick über die Gleise im Hamburger Hauptbahnhof.

Blick über die Gleise im Hamburger Hauptbahnhof. Foto: dpa

  • St. Georg

Am Hauptbahnhof: Leblose Person im Gleisbett gefunden – Verkehr gestört

Trauriger Fund am Hauptbahnhof: Am Freitagmittag ist an den Gleisen der U3 eine tote Person gefunden worden. Die Feuerwehr barg den Mann. Der Verkehr auf der Linie U3 wurde durch den Einsatz zwischen Rathaus und Berliner Tor in beiden Richtungen unterbrochen.

Um kurz vor 14 Uhr wurde die Feuerwehr über eine tote Person im Gleisbett der U3 informiert. 24 Einsatzkräfte rückten daraufhin aus und bargen den Verstorbenen. Es handelt sich um einen Mann unbekannten Alters.

Toter Mann im Gleisbett – U3 zwischenzeitlich unterbrochen

Der Betrieb der U3 war in beiden Richtungen zwischen Rathaus und Berliner Tor unterbrochen. Um 14.33 Uhr meldete die Hochbahn, dass sie den Verkehr wieder aufnehmen werde.

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Über mögliche Verletzungen des Mannes konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Auch wie der Mann ins Gleisbett kam und woran er gestorben ist, ist unklar.

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