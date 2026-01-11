Mann schläft in Wärme-Zug – wenig später muss er in Haft

Ein schlafender Mann hat in der Nacht zu Samstag die Aufmerksamkeit von zwei Bundespolizisten auf sich gezogen. Als die Beamten den Mann geweckt hatten, wurde er aggressiv.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei fiel einer Streife gegen 1.10 Uhr ein scheinbar hilfloser Mann (57) auf, der in einem sogenannten Wärme-Zug tief und fest schlief. Die Bahn hatte den Zug wegen Ausfällen für die Reisenden bereitgestellt.

Mann zeigte sich gegenüber den Bundespolizisten aggressiv

Als die Beamten ihn weckten und sich um sein Wohlbefinden erkundigten, soll der 57-Jährige sich aggressiv gezeigt haben. Eine daraufhin durchgeführte Personalienfeststellung ergab, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Er war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte die aber nie bezahlt. Er kam in Haft.