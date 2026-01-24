Am Hauptbahnhof: Mann schläft im Gleisbett und löst Sperrung aus

Am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) ist es am frühen Samstagmorgen zu einer kurzzeitigen Sperrung des Zugverkehrs gekommen. Der Grund: Ein betrunkener Mann hatte sich zum Schlafen ins Gleisbett gelegt.

Laut Robert Hemp, Sprecher der Bundespolizei, wurde die Polizei gegen 5.20 Uhr von einem Triebfahrzeugführer auf eine im Gleisbett liegende Person aufmerksam gemacht. Daraufhin wurde umgehend der Zugverkehr gestoppt und die Feuerwehr alarmiert.

Junger Mann schläft im Gleisbett – Strafanzeige

Die ersten Bundespolizisten am Einsatzort trafen einen 20-Jährigen an, der im Gleisbett geschlafen hatte. Er wurde auf die Wache gebracht, ein Alkoholtest ergab 2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Später holten Familienangehörige ihn von der Wache ab.