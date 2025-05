Am Hamburger Fischmarkt: Passanten entdecken Frau in der Elbe

Am frühen Sonntagmorgen kam es am Fischmarkt (Altona-Altstadt) zu einem Einsatz der Feuerwehr. Passanten hatten eine Person in der Elbe entdeckt und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr wurde gegen 5.40 Uhr zur Großen Elbstraße gerufen. Von dort wurde eine Frau im Wasser gemeldet. Neben mehreren Löschfahrzeugen und einem Notarzt rückten auch Boote der Polizei und der Feuerwehr aus.

Frau gerettet und in Klinik transportiert

Den Beamten gelang es gemeinsam, die Frau zu retten und sie auf ein Polizeiboot zu ziehen. Anschließend wurde sie in eine Klinik gebracht. Wie die Frau ins Wasser gekommen ist, wird derzeit ermittelt.